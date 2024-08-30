啟德東九龍智慧運輸 收集意向書

【本報訊】啟德及東九龍智慧綠色集體運輸系統有望啟動，運輸及物流局與土木工程拓展署及路政署昨日邀請供應商及營運商提交意向書，稱會盡力爭取兩個項目於明年及2026年招標、並於2026年及2027年批出項目建造合約。

政府期望是次邀請提交意向書，進一步掌握市場對建造及營運這兩個智慧綠色集體運輸系統的意向及能力，以及收集不同範疇的意見，包括將來擴展系統走線的可行性和加快系統投入營運的措施。

運輸局發言人表示，就啟德項目而言，局方將會採用新推展方式，包括提前招標，並將部分法定程序安排與詳細設計階段同步進行，當局亦會繼續探討不同的採購模式，並參考從意向書所收集的意見，檢視各階段縮短推展時間的可能性，例如採用可供製造和裝配的設計、機電裝備合成法等。

政府研推資助方案 政府建議這兩個項目各自由單一機構負責系統的詳細設計、建造，以及約20至30年的合約期內的營運及維修保養，並在合約期結束時將處於良好運行狀態的系統移交政府。將來的營運商須以商業模式運作，並以公眾可接受的票價提供優質的公共交通服務。如有需要，政府會探討項目的資助方案，包括批出在擬建車廠用地的物業發展權。