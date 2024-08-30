明年小一入學申請 下月起交表

【本報訊】即將踏入新學年，教育局昨日提醒，有意為子女申請在明年9月入讀官立或資助小學一年級的家長，須由下月19日起透過「小一入學電子平台」遞交申請；或由下月23日開始，以紙本表格遞交「小一入學統籌辦法」的自行分配學位申請，有關紙本表格將於下周一（9月2日）起派發，家長可向子女就讀幼稚園，或到各區民政事務處及教育局各區域教育服務處和學位分配組索取。

電子紙本遞交日期不同 教育局稱，在「自行分配學位」階段，家長選校不受學校網限制，可以向任何一所官立或資助小學遞交申請。家長如欲為子女申請某一所官立或資助小學的小一入學自行分配學位，可於9月19日至27日期間，透過「小一入學電子平台」遞交申請。

如家長選擇遞交紙本申請表格，則須在9月23日至27日期間的學校辦公時間內將填妥的申請表格，連同有關證明文件直接遞交至該校。如家長未能親自遞交申請表，可以書面授權一名人士帶同上述文件代交至所申請的小學。如家長只準備為子女申請小一入學統一派位，須在明年1月17日或之前透過「小一入學電子平台」或以紙本申請表向教育局遞交申請。

另外，家庭與學校合作事宜委員會亦將於下周一發布《小學概覽2024》網上版。本學年就讀高班學生的家長將透過幼稚園獲派發印刷本，以助家長為子女選擇合適的學校。