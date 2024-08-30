出世兩周 大熊貓姐弟體重倍增

【本報訊】海洋公園昨再發布大熊貓龍鳳胎及其媽媽盈盈的最新片段及圖片。從相片中可見，大熊貓孖B的身形已差不多有手掌大小，一名護理員用紙巾為大熊貓「細佬」抹身。園方表示大熊貓孖B出生已滿兩星期，體重較初生時倍增，身體亦出現大熊貓標誌性的「黑眼圈」和「小背心」，而且愈大愈明顯。

海洋公園表示，大熊貓「家姐」現時體重約328克，而「細佬」重約278克，兩隻國寶的粉紅色身軀正慢慢長出黑色斑紋，預料再過兩星期，一對寶寶便會換上經典的黑白造型示人。不過園方指，這對大熊貓孖B最少要一個月後，才能看得見這個世界；若要聽得到聲音，則需最少兩個月後，因此牠們仍要依賴盈盈和專家護理團隊的悉心照料。

盈盈主動照顧 梳理餵哺 園方亦更新盈盈的最新狀況，指隨着盈盈的體力逐漸恢復，牠更主動照顧雙胞胎寶寶，例如會整天抱着其中一個寶寶，寸步不離地梳理和餵哺寶寶。

而中國大熊貓保護研究中心（熊貓中心）的專家和海洋公園的動物護理團隊則會幫助照顧另一個寶寶，並定期交換，確保雙胞胎都獲得關愛和照料。將繼續與大熊貓中心密切合作，為這對珍貴的雙胞胎提供最佳照顧。