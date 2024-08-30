涉刪檔案阻查合謀定價 清潔服務公司職員准保

【本報訊】競爭事務委員會早前調查一宗清潔服務公司懷疑合謀定價的案件時，持法庭手令搜查涉案公司辦公室，期間有一名女職員疑試圖從多部電腦中刪除一些與調查相關的檔案及資料。個案其後轉交執法部門作刑事調查，該女職員最終被落案起訴一項「銷毀及處置文件」罪，並於昨日在西九龍裁判法院作提訊。被告暫毋須答辯，裁判官將案件押後至10月10日再訊，期間被告獲准以5,000元現金保釋。

首就不遵競委會調查刑事檢控 就首次有人因不遵從競委會的調查權力而被刑事檢控，競委會表示，《競爭條例》賦予競委會的調查權力，包括要求被調查各方交出文件或資料、出席競委會聆訊以提供相關資料，及憑法庭手令進入並搜查相關處所。競委會重申，任何人士都不應該妨礙競委會執行其調查權力。面對任何挑戰，競委會都會繼續履行其職責，追查各種可能違反《條例》的行為，並在發現有違反的情況下，採取適當的跟進行動。

涉案女被告雷妙貞（53歲，報稱文員），被控於2019年9月23日，在Hong Kong Commercial Cleaning Services Limited位於荃灣有線電視大樓的辦公室內，有意圖或罔顧地銷毀及隱藏5份文件，而該公司本來須根據高等法院原訟庭於2019年9月18日發出的手令，向競委會提供有關文件。根據《競爭條例》第53（1）（a）條，即任何人被競委會以其調查權力要求交出某份文件的情況下，銷毀、捏改或隱藏該文件，違者一經定罪最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。案件編號：WKCC 3800/2024