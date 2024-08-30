團體倡再派5000元消費券救市

【本報訊】市民北上消費潮衝擊本港消費及零售業，香港公共管治學會昨日向政府提交政策意見，建議當局考慮向每名市民派發本地消費券5,000元、考慮引進陸路離境稅每人50元，同時應分階段入市，買入價值約3萬億的藍籌股。

促法官不再穿戴假髮 針對本港司法界的情況，學會亦建議，法官不再穿戴假髮，合併現時的大律師及律師專業，及取消陪審團制度。

學會在土地政策上亦提出多項建議，包括進一步開放邊境用地，定期檢討進度；將大型監獄集中在外島，如填海建立超級監獄，釋出可建房屋用地。至於居住空間有限，學會則建議設立「劏房」中央登記冊。

政府有嚴重財赤，但學會仍建議大量運用公帑、扶助青年進修，如當局應一筆過資助本地大專生入住大專院校宿舍，家庭資產低於50萬元者可得最高資助5,000元；海外升學基金方面，學會建議有意赴海外升學青年經資產審查後，每學期可得最高資助20,000元；又建議注資兩億元，資助有需要的本地青年往內地升讀大學。