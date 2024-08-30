周街吉舖錢景堪憂 經濟低迷港人哀愁

指市況15年來最差 提振措施難阻惡化 市民對本港政治環境及經濟前景的信心均不振，香港民意研究所昨日發表最新民意調查結果，經開放式問題收集受訪者意見及分析發現，受訪市民普遍憂慮香港的經濟情況，尤其對商店結業潮加深市道下滑持悲觀看法。市民對民生和政治的關注度雖不及經濟，但機構分析認為，可能是市民對政府效能的失望，降低了對生計討論的興趣，以及對變革深感無望，導致更多人脫離政治。有分析員指出，儘管政府已在部分層面花大錢刺激經濟，但成效不明顯。而港人政治分化問題貌似解決，其實矛盾依舊，問題似有轉向潛伏之勢，日後恐會成為危機的根源。

香港民意研究所本月在意見群組展開網上調查，研究所提供3條開放式問題供市民作答，有566名12歲或以上受訪者回應。相比一年前，受訪市民關心經濟問題比率顯著上升，且創2009年6月以來新高；對民生問題的關心比率則下跌，更創2008年12月以來新低；市民對政治問題的關心比率亦輕微下跌，調查亦詢問受訪者相關原因。

失業減薪 難敵通脹 調查發現，受訪市民關心經濟問題比率顯著上升，最常被回應者提及的字詞是「政府、明顯、政治、疫情和結業」。研究所總結原因是經濟環境惡化，許多零售商店倒閉，反映經濟衰退，失業和減薪影響了大部分勞動人口，同時，現時經濟狀況被認為是2009年以來最差，加上通脹不斷上升，使得日常生活日益困難，整體經濟前景不明朗。

調查亦指，本地政治及國安法、甚至中美關係惡化等影響經濟前景，或令不少市民亦關注政治前景。同時，個人經濟掙扎與日常生活的顧慮，經濟衰退對就業和消費造成直接影響，甚至生活費用的增加對家庭預算和財務穩定性造成壓力，導致許多人轉往內地消費。

政治分化 矛盾潛伏 市民對政治的關注亦有下降，加上移民趨勢令部分市民少參與社會議題，甚至擔心發表意見會引起反響，因此不願意討論社會議題。

研究所分析員指出，今屆政府在過去一年推出許多振興經濟措施，例如盛事經濟、吸引資金、搶人才、樓市撤辣等，但市場卻出現滿街吉舖，中環核心區亦有很多商業單位空置，屬中產且專業的金融、法律、會計等專業紛紛裁減人手，都令人疑慮多多。社會上又出現照顧者悲劇、人口老化和社福問題，說明民生議題亦有待改善。

分析員又指，本港社會存在的政治矛盾只是轉為潛伏，遇上某些事件便會觸發，劍擊運動員江旻憓遭人網上熱議及批評便是一例。