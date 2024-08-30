醫健：職場健康：秋老虎暑氣未消 慎防中暑

立秋雖過，但暑氣未消，炎熱天氣仍會持續一段時間，所以也有「秋老虎」之說。在炎熱天氣或高溫環境，例如在戶外露天地點、在沒有安裝空調系統的室內地點或在熱源或發熱設備附近進行工作，工人可能會因工作環境的溫度、濕度過高或長時間暴曬而感到不適，甚至中暑。

僱主應預先評估僱員工作時的中暑風險因素，並採取控制措施，包括：

•在工作位置附近提供足夠的飲用水並提醒僱員定時飲水，員工可在不多於10分鐘的步行時間取得飲用水。

•為長時間從事戶外工作的員工設置上蓋或遮陽光的遮蔽處，以及移離或隔離產生熱力和熱空氣的裝置或設備。

•設置吹風機/噴霧風扇/座地風扇，加強空氣流動、增加散熱。

•安排在較清涼時段進行戶外工作或輪流在酷熱環境下工作。

•提供機械或輔助設備減少體力需求。

•安排員工定時去陰涼位置休息，例如每工作兩小時至少有15至20分鐘休息，當工作暑熱警告生效時，應根據員工的工作情況和所採取的預防措施調整休息時間。

•為從未曾或者已有兩星期沒有在酷熱環境工作的員工安排最少4至5天的熱適應期。

至於僱員方面：

•可穿着淺色通爽衣服開工。

•補充水分，每小時飲約250至500毫升，有需要時可增至750至1,000毫升，但不應每小時飲用超過1,500毫升的水，以免導致血液中的鹽分濃度低於正常水平。

•使用便攜風扇、冰涼背心、清涼巾和防曬手袖等清涼產品幫助身體散熱降溫。

•還要多留意身體狀況，覺得唔舒服千祈唔好死頂呀！

詳情可以參考勞工處《預防工作時中暑指引》或者上專題網頁NoHeatStress.com。

職業安全健康局

www.oshc.org.hk