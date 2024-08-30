流感新冠稍緩 學校院舍未許樂觀

【本報訊】開學在即，學生回歸校園勢令人群聚集及傳染病傳播更容易，衞生署衞生防護中心昨日發布本地最新流感及新冠情況，顯示兩種病毒在本地的確診比率、重症及死亡等數字有所回落。不過，學校及院舍的爆發個案影響人數就有所上升。

開學在即 或更易爆發 防護中心化驗所最新一個檢測周的監測發現，期內新增401個新冠病毒陽性樣本，較前一周的520個低。公共衞生化驗服務處收集到的呼吸道樣本中，有6.16%帶有新冠病毒，比例同樣減少。涉及新冠的重症及死亡個案有13宗，較前一周跌近一半。不過，學校或院舍的新冠爆發個案就有5宗，影響人數有29人，較前一周多5人。

流感方面，本地流感活躍程度繼續維持低水平，中心實驗室收集的樣本中，有1.78%樣本帶有甲、乙型流感病毒，較前一個檢測周的1.87%為低。公立醫院有關流感的入院率為0.08，錄得輕微跌幅。重症及死亡個案就有8宗，當中5人死亡，較前一周16宗個案13人死亡，兩組數字均有減少。不過，中心在新一個檢測周就錄得兩宗學校或院舍流感爆發報告，影響人數為9人，較前一周的一宗爆發、影響6人為多。