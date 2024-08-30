調查：子女機不離手 增添家庭爭鬥

近半家長精神不健康 學者建議勿強硬對抗 智能產品大行其道，不少學童「機不離手」，亦引發不少家庭紛爭。東華三院心瑜軒一項調查發現，子女使用電子屏幕產品會影響家長精神健康，有近半受訪家長的精神健康狀況不合格，當中超過九成未曾尋求協助。調查又顯示，有三成半受訪者指家庭因子女使用電子產品而引起衝突，更有不少家長對子女惡言相向，甚至有肢體衝突。有學者建議家長冷靜應對，留意自己精神狀態，切勿與子女「硬碰硬」。

心瑜軒去年第4季進行「中小學生使用電子屏幕產品與家長精神健康及家庭關係問卷調查」，收到逾700個小一至中六家長回覆。調查採用精神健康自評量表（WHO-5）量度家長的精神健康狀況，結果顯示49.9%家長的得分不合格，當中有93.5%家長未曾尋求協助。

調查亦指，35%受訪家長指，兒童或青少年使用電子屏幕產品導致家庭衝突增加，其中涉及小六學生的家庭個案數字更高達47.5%。有近三成家長表示面對同住兒童或青少年使用電子屏幕產品時，容易出現過度敏感或激烈反應，例如口頭的敵意回應、肢體脅迫及無理懲罰，當中以高小家庭最為嚴峻。東華三院認為，學校在課程設計上，可以增加使用電子產品的課堂，同時為家長提供指導，讓他們在家協助兒童或青少年建立良好使用電子產品的習慣。

親子可共同制訂使用原則 調查機構建議，家長可建立每日各20分鐘的優質個人時間（me-time）、夫妻時間（we-time）以及家庭時間（family-time），提升各家庭成員的精神健康和生活滿意度，建立良好家庭關係。家長應與子女一同制訂使用電子屏幕產品的原則，例如使用時間、瀏覽內容等，避免衝突。

香港理工大學應用社會科學系副教授盧健銘指出，社會較多關注過度使用電子產品對學生自身的影響，卻忽略了該行為對家長及家庭的影響。是次問卷調查及外國的研究均顯示，使用電子屏幕產品有機會促成親子衝突，是一個重要警示。盧提醒，過激的親子衝突及嚴厲的教養，隨時會引致反效果，演變成惡性循環。她又表示，家長應多留意自己的情緒狀況是否容易受孩子過量使用電子屏幕產品影響，如有需要應及早求助。