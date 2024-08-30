中暑指引優化如虛設 半數工友指無作用

【本報訊】勞工處在今年5月實施經修訂後的《預防工作時中暑指引》，並優化工作暑熱警告系統。有工會昨日公布有關中暑指引成效的調查結果，發現有約50%受訪者認為修訂後的中暑指引及新設的工作暑熱警告並未在預防中暑上帶來幫助；更有近60%受訪者的公司並沒有根據暑熱警告為員工安排休息時間或有遮蔭的地方小休，比去年更多。工會批評指引優化形同虛設，與上年調查比較也未見改善，促請立法強制僱主執行「風險評估」制訂合適防暑熱措施。

工聯職安健協會每年均會進行「酷熱天氣下工作問卷調查」，而今年8月以問卷調查形式，訪問了共739名工友，了解他們在酷熱天氣下工作的情況。根據今年的調查結果，有關數字與往年相比並未有大改變，有52.5%受訪者表示曾出現中暑症狀；更有59.3%受訪者公司未有為員工安排休息時間及地方，52.3%受訪者指公司並沒有在防暑措施上有所改善。工聯職安健協會副主席葉偉明認為，調查反映中暑指引優化措施形同虛設，未能為工友提供足夠預防中暑措施保障。

倡強制僱主執行防暑措施 而工聯職安健協會顧問兼議員郭偉强指出，協會認為「風險評估」作為監察工作場所安全的一大要素，有必要立法強制執行，問卷調查中亦有46.7%受訪者認為僱主要為僱員工作的環境做「風險評估」。

為保障工人工作安全，協會建議政府應立法強制僱主執行「風險評估」制訂合適防暑熱措施，並必須將評估結果及會採取的措施告知僱員；並呼籲僱主必須為僱員提供足夠的防中暑物資及設備；及要求政府加強對中暑指引的推廣。