港鐵3路線明起加密班次

【本報訊】港鐵公司宣布，於明日（8月31日）起，東鐵綫、將軍澳綫及屯馬綫3條鐵路線，每周將合共增加112班車，當中東鐵綫落馬洲站及羅湖站的南北行班次，在平日、周末和公眾假期的個別時段均會稍為加密。

東鐵綫將會加密平日、周末及公眾假期早上及晚上部分時段、來往金鐘至羅湖及落馬洲站的列車班次，其來往落馬洲站的列車，將會加密至最密約平均8.6分鐘一班，較現時的12分鐘，快約3分鐘；來往羅湖站的列車則介乎約5.5至6分鐘一班，較現時的6.7至9分鐘快。

至於將軍澳綫方面，周六晚上時段往來寶琳至北角站的列車班次，會由約5分鐘一班加密至約4.5分鐘一班；往來康城站至調景嶺站的列車服務亦會加密至9分鐘一班。屯馬綫則會稍為加密平日晚上6時至7時的列車服務。

下周一開學 車站將增人手 此外，因應下周一（9月2日）是新學年開始，港鐵將於當天早上在相關車站加派人手，並會密切監察各鐵路線運作，致力維持服務暢順。而輕鐵亦將於當天起推出早上特別路線720綫，由兆康站前往天榮站，方便屯門區學童及居民前往天水圍。