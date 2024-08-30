9成酒店餐飲難招聘 最缺清潔工執房侍應

本港勞動人手長期短缺，人力資源管理學會在網上調查本港企業未來幾年人力需求變化，發現企業招聘困局略有改善，認為填補職缺「極度困難」的企業比例降至16%，是2022年來最低水平。但中型企業招聘依然面臨較大問題，有83%受訪企業代表表示填補職缺 「極度困難」或「相當困難」。而來自酒店及餐飲業的受訪代表，則有近九成表示招聘人手「極度困難」或「相當困難」，尤其侍應、清潔工及房務員最難填補。學會會長孔于人建議企業針對不同人才群體，例如對婦女、青老年及少數族裔提供靈活的工作安排，吸引更多人才重返職場。

調查顯示，小型企業填補職缺較容易，有36%受訪小型企業認為填補職缺「不太困難」或 「沒有困難」，學會認為，小型企業擁有更彈性的招聘流程，而中型企業的招聘流程較為繁複，同時也需應對更多競爭對手「搶人才」，故填補職缺時會面臨更大挑戰。

復常後舊員工已轉行 至於酒店及餐飲業，研究就發現約有45%受訪企業代表認為招聘員工「極度困難」，有55%受訪者稱「相當困難」。學會指，酒店及餐飲業自去年疫後復常已全面恢復營運，惟許多舊員工卻已經轉行，導致行業出現嚴重人才缺口。

另外，調查結果又顯示，企業預期本港2028年整體人力需求將增長2%，傾向投放更多資源招聘資深或中層管理層、專業人士、主管等，以推動業務增長，至於對於行政及文書等人員需求，就有逾七成企業預計將下降。未來在科技進步趨勢下，部分行業如物流及運輸業、零售批發業、電訊等行業均可能面臨人力需求下降。而與資訊科技相關職位，如資訊科技經理、軟件工程師等，需求預計將呈現上升趨勢。

另外，建築、工程和建造業、貿易業、物業管理及房地產開發業則可能受惠於本地未來重大發展項目，例如「北部都會區」、「交椅洲人工島」等，人力需求預計會穩定增長約5%至8%不等。