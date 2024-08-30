警司非禮案：辯方指與事主纏着被告 證人否認

【本報訊】時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，於前年涉嫌3度在粉嶺熟食中心殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在晚宴飲酒後，危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件昨日在區院續審。辯方於盤問疑遭襲擊的男督察時指，被告從沒咬該督察的手指，反指督察纏着被告，討論有沙頭角分區人員涉違紀一事。

43歲被告陸振中，事發時任職沙頭角分區指揮官。他被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心殘廁內3度非禮女子X。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺牽晴間停車場內危駕，和襲擊下屬蔡文浩、賴文顯及X。

針對粉嶺牽晴間停車場襲擊事件，控方指，2022年7月15日，被告在粉嶺一酒家安排晚宴，歡送總督察黃燦熊。晚宴結束後，被告明顯有醉意，但他堅持自己駕駛，期間被告曾襲擊X、蔡文浩及賴文顯，包括用力咬蔡右中指一下，令蔡的指甲斷裂。

辯方稱被告沒咬其手指 蔡文浩昨就襲擊事件接受辯方盤問。大律師指出辯方案情，稱該次飯局中，被告身處包廂，蔡文浩突然走入，指對方身體不適，需要其他人護送離開，之後便拉走被告。辯方續指，蔡文浩當日跟X一同纏着被告，想討論沙頭角分區人員涉嫌違紀調查一事，稱兩人在事件中參與程度低。被告表明不想討論，蔡及X卻繼續「𦧲」着被告。辯方表示，被告從沒有在停車場內，把蔡的手指放入口咬。蔡全盤否認辯方說法。案件編號：DCCC 137/2023