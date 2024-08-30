《立場》煽動案3被告罪成 官斥淪抹黑工具

【本報訊】《立場新聞》（下稱立場）被指發布17篇煽動文章，包括羅冠聰等作者所寫的文章、以及多篇專訪。立場出版公司Best Pencil（Hong Kong）Limited、其董事兼前總編輯鍾沛權及前署理總編輯林紹桐，被控串謀發布及或複製煽動刊物罪。案件昨於區院有裁決。法官郭偉健裁定11篇文章具煽動意圖，並判處3名被告均罪名成立，押後至9月26日判刑，兩人續准保釋。法官指，立場政治理念是本土主義，在反修例運動期間，成為抹黑和中傷中央及特區政府的工具。

本案3名被告依次是公司Best Pencil （Hong Kong） Limited、鍾沛權（52歲、無業）及林紹桐（34歲、編輯），他們共被控一項串謀發布煽動刊物罪。林紹桐昨因病缺席裁決，由大狀作代表。控罪指，3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物。控方在開案陳詞表示，會依賴立場17篇文章，證實被告存在犯罪協議。該17篇文章中受訪者、報道人物或筆者，包括不同人物（詳見另稿）。

假消息散播憎恨反政府情緒 法官於判詞指，本案17篇文章中，有11篇具煽動意圖。其中，羅冠聰所寫的文章沒有任何客觀基礎，指律政司就泛民初選案的檢控是荒謬及濫用權力，完全漠視執法需要，又指抗爭者被失蹤、長年囚禁。

法官認為文章目的是以假消息散播憎恨及反政府情緒，激勵抗爭者士氣；而陳沛敏及區家麟所寫的文章亦在缺乏客觀基礎下，攻擊國安法等條文；聲稱中大校友的專訪，美化暴動者行為，提供錯誤事實，意圖引起公眾對特區政府及執法部門的憎恨；與何桂藍進行的專訪，提倡反憲制抗爭理念，具煽動意圖。

至於6篇獲裁沒有煽動意圖的文章中，包括鄒幸彤獲頒「中國傑出民主人士獎」的報道，以及部分人物專訪等，法官指上述文章僅涉受訪人表述政治觀點，或只屬新聞報道。

政府發言人指從判詞顯示，打壓新聞自由說法站不住腳，並指新聞工作者等仍享有新聞及言論自由。執法部門則指，對於被裁定涉煽動的博客文章的作者會否被檢控，關鍵在於是否有煽動意圖，若有的話，會與律政司再商討。案件編號：DCCC 265/2022