屠龍案 律政司提訴失敗 7名被告6脫罪

7名被告的控罪裁決一覽

首引反恐條例檢控 僅1人串謀爆炸罪成 「屠龍小隊」等人於2019年涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺警員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》（反恐條例），是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪被告在高院受審，陪審團經退庭商議後，至昨午裁定其中一名男被告所面對、屬交替控罪的串謀爆炸罪罪成，還押至下周一求情。其餘6名被告所面對的控罪均罪脫，而律政司首引用反恐條例起訴的控罪，所有不認罪被告均脫罪。

本案7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20歲至29歲。首6名被告同被控反恐條例下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪。劉佩凝則被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。

本案由法官張慧玲及3男6女陪審團審理。周二（27日）早上10時許，法官完成引導，陪審團開始退庭商議。至昨日下午，陪審團終得出裁決。陪審團以7比2裁定賴振邦面對的交替控罪罪成，其餘6人面對的上述控罪均無罪。裁決後，法官特意感謝陪審團連月來審理案件，並讓9人終身豁免擔任陪審員。至於執法部門則指，案件涉及非常完整的計劃，牽涉真槍及炸藥，可以造成重大傷亡，亦不可忽略事件中有7人已認罪。

賴振邦還押待求情 法官將賴振邦的求情押後至9月2日處理，期間他須還押。在審訊中獲判無罪的張俊富，之前承認管有爆炸品及無牌管有槍械兩罪。法官昨就兩罪判他入獄18個月，由於其還押時間已超過刑期，張俊富昨晚已離開荔枝角收押所。其餘5人則無罪釋放。至於在審訊中以從犯證人身份作供、自稱為「屠龍」隊長的認罪被告黃振強，則會在9月26日求情。另外，兩名早已認罪的被告吳智鴻及鍾雪瑩，會在今早作求情。

被指擬遊行放炸彈 據控方在本案開案陳詞指，本案涉及的計劃，是在2019年12月8日在民陣遊行路線放置兩枚炸彈。被告計劃安置一大一小炸彈，小炸彈會先被引爆，當警員往大炸彈方向走，便再引爆大炸彈。其中小炸彈爆炸威力為半徑100米範圍，內有兩公斤炸藥；大炸彈的威力為半徑400米，內有8公斤炸藥。控方形容，當時一切就緒，只要一個電話打入去，炸彈就會爆炸。計劃牽涉吳智鴻及其團隊，以及2019年8月組成的組織「屠龍小隊」。控方共傳召了31名證人作證，包括3名已認罪的污點證人，即黃振強、彭軍壕及蘇緯軒。案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023