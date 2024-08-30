供水含致癌物 悉尼水壩停運

【本報綜合報道】澳洲新南威爾士省悉尼部分食水集水區早前驗出含有低濃度可致癌全氟烷基和多氟烷基物質（PFAS），民眾難免人心惶惶。負責營運省內水壩公司WaterNSW周三（28日）證實，上述物質來自悉尼西部郊區梅德洛水壩（Medlow Dam），已暫停運作。

料供4.1萬人飲用 梅德洛水壩並非直接提供從自然環境收集得到的「原水」，而是聯合其他原水供給喀斯喀特濾水廠，估計飲用來自該水壩的悉尼居民人數達到約4.1萬人左右。WaterNSW周三發聲明指，縱使梅德洛水壩並非直接供水，不過作為預防措施，在展開進一步調查期間，已切斷供水。

談及未來應對措施時，WaterNSW強調會繼續向社區通報相關情況，並與新省衞生部及悉尼水務局合作，確保飲用水能夠保持安全。該公司發言人受訪時亦重申，喀斯喀特濾水廠提供食水可安全使用，水質符合國家飲用水指引。

悉尼大學醫學及衞生學院專家夏特斯（Nick Chartres）早前批評，PFAS是世上最具流動性、持久性及毒性最強化學物質，澳洲應檢視食水安全標準。另外亦有專家提醒，人們不應該購買樽裝水來代替自來水，理由是樽裝水亦有發現含有PFAS，根本不是解決的方法，人們應盡量減少接觸該可致癌物質，例如檢查及閱讀化妝品成分標籤，以及研究衣服及食品等到底含有哪些化學物質等。