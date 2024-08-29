龍七公：七任市長前腐後繼怪圈難解

貴州貴陽市長馬寧宇，8月上旬因腐敗接受紀委調查。此前，他的3位前任李再勇、劉文新、陳晏相繼被抓。類似同一崗位「前腐後繼」的案例愈來愈多。就以貴州隔壁的雲南省會昆明，連續4任市委書記楊崇勇、仇和、張田欣、高勁松落台。山西太原市、安徽淮南市、吉林省吉林市也都是連續4任市委書記被查。而且，「連環腐」的規模愈來愈大。廣東潮州5任市長、內蒙古通遼5任書記被抓。河南漯河6任市長落台。最令人瞠目結舌的是，遼寧鐵嶺市連續7任市長因腐敗成為階下囚。

塌方式腐敗層出不窮 對於腐敗官員，老百姓深惡痛絕。抓一個、兩個，讓人感到對反腐風暴充滿希望；抓3個、4個，未免開始對制度環境失望；等到抓到第5個、6個、7個，更多的人感到的是絕望。一、兩條魚死了，可能是魚本身的問題；一群魚死了，那只能是水源出了問題。這時，不從根本上改善水質，只會是不斷有死魚浮上來，各類的群體性腐敗、塌方式腐敗、行業性腐敗、家族式腐敗，也便層出不窮。

從腐敗治理來說，分為事前、事中、事後3類。事前監管，就是將問題官員在選拔任用環節篩選攔截；事中監管，就是通過監督制衡，讓官員無法進行利益尋租和權錢交易；事後監管，那就只能等到問題爆發了進行查辦，此時危害已產生，因此這種查處方式也是代價最高的，同時說明事前、事中各環節都已層層失守，事前選官用人失察失責，事中監督完全失效。

世上沒有不透風的牆，每次一有官員落台，便會有各種腐敗內幕鋪天蓋地被揭發，足見這些問題的存在絕非一朝一夕。而官員選拔任用長期是體制內小圈子操作，不僅百姓無權過問，就是人大代表也只是走過場的投票機器。遼寧鐵嶺被抓的7任市長裏，任期最短的姜周，當選僅11天就被紀委雙規，那些舉手鼓掌的代表們，有何顏面面對家鄉父老？

十多年前，貪腐600多萬元的國家藥監局局長鄭筱萸被判死刑。如今，貪腐上億元者司空見慣，膽子之大，令人匪夷所思。「前車之覆軌，後車之明鑑。」按理說，前任官員鋃鐺入獄，繼任者當引以為鑑，小心謹慎才是。現實卻是，一任又一任如走火入魔般前腐後繼，沒有絲毫畏懼，這顯然不能只靠讓官員加強學習、改造世界觀就能解決的。

最根本的原因在於牛欄關貓，完全沒有有效的制約機制。動輒上百億元的公路、城建、住房等大項目，沒有公開諮詢，沒有人大討論，往往就是領導班子開個會定奪，而實際又操諸市委書記、市長等「一把手」。腐敗太容易，聖人都難以自持。更何況，腐敗膽子大的官員，還往往因為「有魄力」被升官。

教訓已足夠多，代價已足夠大。選官用人、重大決策的公開透明，是築牢制度防火牆的唯一選項。否則，前腐後繼只會「續集」不斷。