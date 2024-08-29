撥亂反正：賀錦麗是翻版卓慧思？

昨日談到，美國民主黨總統候選人賀錦麗提出的經濟方案，遭到不少國內外財金專家質疑。其競選對手共和黨前總統特朗普，更形容有關主張為共產主義。事實上，就連民主黨內部亦對賀氏的部分經濟政策有不同意見，其競選團隊對外宣傳時亦異常低調，竭力避重就輕，隱惡揚善。到底「賀錦麗經濟學」是甚麼一回事？

通脹是過去幾年美國人最關注的經濟和民生議題，尤其是食品與住屋開支。賀錦麗提出要訂立美國歷來首條禁止食品抬價的聯邦法律、增建300萬套新住房和提供首次置業資助、加強租金及租務管理等。對於多年來一直為人詬病的醫保問題，賀氏承諾擴大減免藥費計劃，以及透過財政措施促使各州份的政府、醫院和保險公司，取消有需要病人的醫療債務。

稅務政策方面，賀錦麗講過會將特朗普在位時推出、主要減輕大企業和高收入人士稅項的措施撤銷或局部還原，並針對中低收入人士尤其是有小孩的家庭減稅。當然，賀氏及其團隊只強調減稅措施，加稅計劃則含糊其詞。

上述經濟及財政政策，與共產主義仍有很大距離，但已貼近不少美國過去嗤之以鼻的歐洲和南美社會主義國家。相關措施預計會大受中產及基層民眾歡迎，問題是錢從何來？答案很可能是再一次的量化寬鬆，即是大舉發債印銀紙。因此，隨着賀錦麗的民調支持度上升，市場對聯儲局加快減息和美元轉弱的預期亦增加。

有關情況令人想起兩年前的英國「短命」首相卓慧思，因提出大幅減稅和大增開支以刺激經濟，令市場擔心會導致政府破產，引發英鎊匯價及股市暴跌，上任個多月後便遭黨友逼宮下台。不過，美國總統一選便是4年，不像英國首相般可隨時砍掉重練。