筆下風雲：面對小人 不用君子

美國白宮國家安全顧問沙利文抵達北京展開3天訪華之旅，據說是應中方邀請而來。中方指這是雙方落實兩國元首三藩市會晤共識的重要舉措，然而中方有誠意，美方有嗎？

湊巧的是，沙利文訪華之際，一眾緊隨美國的嘍囉國家又來搞事。中菲連續兩天在南沙群島仙賓礁海域發生衝突，小馬可斯政府肆意挑釁中國，背後當然有美國支持。果不其然，美軍印太司令部司令帕帕羅表示，美軍艦船可以護送在南海執行運補任務的菲船舶，強調基於共同防禦條約「完全合理」，擺明車馬要插手南海問題，請問這是有誠意跟中方交往的舉動嗎？

另一邊廂，日本政府指控一架中國軍用偵察機侵入其西南海岸領空，形容是「首個已知的中國軍機侵犯日本領空事件」，西方傳媒隨即瘋狂炒作抹黑中國，卻絲毫不提美日韓近期展開多次針對中國的大型軍演，美國千方百計欲組成亞太版北約圍堵中國。

拜登政府上場以來，對中國兩面三刀已成常態，說一套做一套，完全不知誠信為何物。誠然，習拜在三藩市會面一度令兩國關係緩和，惟實際上美國遏制中國的力度沒有任何放鬆，反而變本加厲，務求將中國所有生存空間扼殺。如今拜登任期已踏入倒數階段，人未走茶已涼，連國內利益集團都不再睇他台戲，中國根本毋須對他客氣。

美媒預計，沙利文和王毅會面，是為今年稍後再次舉行的元首會談鋪路，反映拜登仍想在卸任前爭取政績和存在感，益發令人覺得華府厚面皮。一方面有求於中國，另一方面卻繼續不懷好意、頤指氣使，如果不是真的無知，便是真的無恥。說到底，民主共和兩黨都不會對中國友善，誰當總統都是一樣，中國無必要對小人顯出君子風範。