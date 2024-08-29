強詞有理：毋須再忍

人善被人欺。在芸芸大國之中，中國大概是最沒有侵略性和攻擊性的國家，以致往往被視為軟弱可欺，連菲律賓這種國家也不斷肆意挑釁。其國防部長特奧多羅還倒打一耙，批評中國是東南亞和平的「最大破壞者」。這正是典型的賊喊捉賊，南海一向風平浪靜，只因菲律賓勾結美國等域外勢力屢屢製造事端，才導致惡浪滾滾，如果中國真的是「和平破壞者」，菲律賓早就被狠狠教訓了，哪裏還敢放肆。

與好戰成性的美國不同，中國一向講求和平共處，從不輕易訴諸武力，更不想被指以大欺小，所以在南海問題上一直十分克制，這是可以理解的。但問題是，你想息事寧人，對方偏偏不想收手，怎麼辦？一味克制和忍讓終究不是辦法，只會令對方更加肆無忌憚。美軍印太司令部司令帕帕羅揚言，由美方護送菲律賓船隻在南海執行補給任務，是一個合理選項。看，老美圖窮匕現，已不滿足於在背後煽風點火，而是準備直接下場，中國還能忍讓嗎？

忍無可忍，毋須再忍，南海問題事關國家主權和尊嚴，沒有絲毫退讓空間。如果美方真敢親自下場，中方就必須強力反擊，即使爆發戰爭也在所不惜，這才是一個大國應有的態度。當然，老美不過是裝腔作勢而已，今時今日美軍絕對不敢與解放軍直接對碰，尤其是在中國家門口。菲律賓小馬可斯政府以為憑一紙所謂的《美菲共同防禦條約》，就可以將美軍拉下水，顯然是太傻太天真。

南海本來沒有問題，皆因美國攪局才出現爭議。二戰結束後，國民政府派出軍艦收復被日本侵佔的南沙群島，並且刻石立碑，宣示南海主權。當時周邊國家沒有異議，美國也承認南海屬於中國，1947年版的美國地圖可以為證。今天老美說中方對南海主權的主張「完全不合理」，分明是自打嘴巴，到底是健忘還是癡呆？

實際上，當年國民政府繪製的南海地圖是11段線，後來新中國為了支持北越政府，才改為9段線，已算是讓了一大步。台灣當局自稱奉中華民國為正朔，但在南海問題上不僅沒有出來維護主權，反而站在美菲一方，這豈止是吃裏扒外，簡直是數典忘祖。還是毛主席說得對：「以鬥爭求團結則團結存，以退讓求團結則團結亡。」在南海問題上，忍讓妥協不是辦法，主動出擊才能令對方知難而退。