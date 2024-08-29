小巴入站 過路婦人捱撞 捲車底重傷亡

轉彎收掣不及 司機惶然哭泣 昨日上午，一名中年婦人途經鑽石山龍蟠街一行人過路處，一輛轉彎駛入公共運輸交匯處的小巴懷疑收掣不及，婦人遭撞飛後捲困車底，重創昏迷送院不治。涉事六旬司機眼見闖下大禍，一度惶然淚灑當場。執法部門經初步調查後，以涉嫌危駕拘捕小巴司機，意外原因及經過則有待進一步調查。

昨日上午約11時，一輛19號專線小巴沿龍蟠街上斜右轉駛入公共運輸交匯處，當駛至行人過路處時，司機懷疑收掣不及，小巴撞倒一名橫過馬路的姓陳（47歲）女子。陳婦被車頭撞飛至4、5米外倒地，夾困於小巴前轆間，姓梁（66歲）小巴司機赫見發生意外，慌忙落車查看，據報他目睹陳婦情況後，一度激動落淚，驚魂甫定後報案求助。

消防奉召趕至，迅速救出陳婦，她獲救時昏迷，身體多處受傷，隨即由救護車急送聯合醫院搶救，惜至中午12時55分被證實死亡。現場地面遺下大攤血漬，警員向小巴司機查問事發經過，經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」拘捕梁男，並把他帶走調查。

一度禁車輛進鑽石山總站 據了解，涉事司機駕駛該條小巴路線逾4年，昨晨先是駕駛19M號線往來鑽石山站和沙田坳邨，至上午約10時始轉駕19號線，從新蒲崗開往沙田坳邨，詎料第一轉車便發生意外。受意外影響，運輸署宣布所有車輛不能進入鑽石山巴士總站，相關措施直至昨日下午二時始告取消。執法部門呼籲，任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請與調查人員聯絡。