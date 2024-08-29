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南亞鐵騎士失控撞傷3人
涉事電單車翻側路邊。（吳鎮興攝）
【本報訊】昨日下午2時許，一名25歲南亞裔男子，駕駛電單車沿觀塘牛頭角道行駛，當駛至康寧道交界時懷疑失控，撞倒兩女一男（40至79歲）途人。
救援人員接報趕至，發現傷者分別頭部及手腳受傷，幸俱傷勢輕微，他們經敷治包紮後，清醒由救護車送院治理。警員一度封鎖現場，以便調查事故經過及原因。
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