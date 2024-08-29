巴士迷企車頭走廊拍照 司機勸唔掂停車困乘客

【本報訊】前晚8時許，有巴士迷乘搭一輛82K路線九巴期間，站在巴士入口走廊位置舉起手機拍攝，車長恐生意外，勸喻該名巴士迷坐下，惟對方繼續在車內拍攝，車長遂把車停在附近一巴士站，並再次出言要求巴士迷坐下及停止拍攝。

反指車長非法禁錮 此時，另一巴士迷加入指摘車長，車長無奈向二人表示「如果再影，架車唔開喇。」巴士迷則反駁稱香港並無肖像權，懷疑意指兩人有權在車內拍攝，其後又發出訕笑聲，車長於是報案求助。然而，警員到場前車長鎖上車門，有乘客要求落車不果，向車長抱怨「你唔過客又唔畀人落車想點先，你唔做唔緊要，你開門畀人落車嘛。」涉事巴士迷更指摘車長行為屬「非法禁錮」。

執法部門表示，案發於當晚8時15分，姓黃（58歲）巴士車長報案，指有乘客在車廂內不停走動及拍攝，期間與其發生爭執，車長因擔心行車安全，把巴士停在大圍積輝街2號對開。警員接報到場，並向被指干擾行車安全的姓謝（14歲）和姓周（13歲）男乘客了解事件。案件原列「有人找麻煩」，經初步調查後轉作「投訴滋擾」。事件中無人被捕、無人受傷，車上乘客須轉乘另一輛巴士。

九巴發言人回應指，涉事路線82K巴士由大圍美田站開出，期間有乘客不斷在巴士車廂內走動拍攝。基於安全理由，車長盡責地多次出言勸喻，但對方未有理會，由於屢勸無效，巴士駛至大圍街市時，車長報案求助。