醫健：老有所醫：眼睛及類固醇

不少人十分抗拒類固醇藥物，因為一聽到「類固醇」便跟「副作用」扯上關係，但只要按照指示使用，它們是十分安全而且很有療效。類固醇廣泛地應用於不同的眼睛疾病上（例如白內障或矯視術後、眼睛虹膜發炎、甲狀腺嚴重眼凸問題、視神經發炎，等等），醫生會按病人情況、權衡利弊而處方含類固醇藥物。

類固醇又稱為「激素」，是一種調節免疫系統的藥物，具抑制過敏反應及抗炎作用。眼科常使用的含類固醇藥物分別有藥水、藥膏、注射及口服等等，若長期及不當使用便可能產生以下狀況：

1.眼睛眼壓升高，誘發青光眼。如果早發現，停了類固醇眼壓有機會自然降低。

2.視力模糊，晶狀體下方形成渾濁，導致後囊下白內障。

3.視網膜下積水，出現中心性漿液性脈絡膜視網膜病變（CSCR），可能會導致視網膜剝離。受影響的眼睛觀看物體時，物體可能看起來更小或更遠，直線可能看起來扭曲或畸形。

其實類固醇是一種安全有效的藥物，醫生會根據病情安排恰當的治療，因此患者毋須過慮，只要按照指示正確使用便可以，例如不要使用類固醇眼藥水不多於兩星期。如果有因為其他疾病而長期服用類固醇的朋友（例如濕疹、哮喘、鼻敏感等等）都最好定期見眼科醫生。醫生會檢查您的眼壓和眼睛的整體健康狀況，並及早診斷任何正在發展的疾病。如果您的視力發生變化，請務必諮詢您的眼科專科醫生。眼科專科醫生源旭

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