長者醫療券9‧6大灣區增兩院納試點

【本報訊】「長者醫療券大灣區試點計劃」將於下周五（9月6日）起，進一步擴展至中山大學附屬第一醫院南沙院區和東莞東華醫院，令大灣區內可使用香港醫療券的服務點增至9個。醫療券將適用於內科、外科、皮膚科等14個指定科室的門診服務，收費將以人民幣結算。

以人民幣結算 醫院會為長者申報使用醫療券，並按每月更新的換算率，計算需扣除的港元醫療券金額。醫療券計劃下的配偶共用醫療券安排和「長者醫療券獎賞先導計劃」同樣適用於該兩間醫院。

在中山一院南沙院區，醫療券將會適用於其14個指定科室的門診醫療護理服務，包括內科、外科、婦科、眼科、耳鼻喉科、口腔科（待投入服務）、皮膚科、康復醫學科、中醫科、神經科、心血管醫學部、臨床營養科、健康管理中心，以及急診科。

至於在東華醫院，醫療券則會適用於內科、外科、骨科、婦科、眼科、口腔科、急診醫學科、全科醫學科、臨床營養科、中醫科、健康體檢科、皮膚科、康復科及臨床心理科共14個指定科室的門診醫療護理服務。

另外，醫健通流動應用程式中的「跨境健康紀錄」及「個人資料夾」新功能，亦於同日起擴展至早前已開展「試點計劃」的中山大學附屬第一醫院和中山陳星海中西醫結合醫院。長者可預先利用「跨境健康紀錄」功能，申請過去3年存放在醫健通的電子健康紀錄，經核實後，長者會獲發二維碼，供指定醫院醫護人員掃描查閱資料。「個人資料夾」功能，就方便長者將境外醫療機構求醫時取得的醫療紀錄，存放在醫健通戶口。