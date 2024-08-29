澳門消息：岑浩輝宣布參選特首 成立競選辦籌備組

【本報綜合報道】澳門特首選舉提名期今日開始，至下月12日。辭任澳門終審法院院長的岑浩輝昨宣布參選，表明已成立競選辦公室籌備組，並以「奮發同行，持政革新」為施政理念。

岑浩輝在宣布參選的記者會上表示，澳門未來的發展重點方向相信是通過國家賦予澳門的三個「一」，即充分利用「一中心、一平台、一基地」這3個通道服務國家，發展澳門社會。他指澳門回歸25年，出現不少挑戰及矛盾，必須通過改革及創新才可以推進發展，否則會落後於人。

指博彩業獨大不利發展 澳門經濟過往以博彩業為重心，他指旅遊博彩業曾經失序發展，野蠻擴張，不但擠佔社會資源，也影響了年輕人的職業發展，一業獨大不利澳門長遠發展，將帶來非常大的負面影響，因此經濟要適度多元發展，不論多困難都要做，沒有退路。

被問及如何協助中小企，他指留意到旅客消費模式轉變，加上市民北上更加便利，大灣區的發展水平和服務質素大幅提升，同時美國加息，澳門幣走強，形成市民北上消費的熱潮，令民生區的商戶面臨經營困難。

對於被質疑缺乏行政經驗，他回應稱，司法系統是一個「綜合性小政府」，相信以往的管理經驗都適用，他強調要全力建設法治澳門，同時要推動公共行政革新，令公務人員對社會服務及貢獻社會更有熱誠。

他指自己在澳門生活超過40年，3代都在澳門，認為自己是「老澳門人」，對澳門認識不比其他人差。他又指社會對他認識不多是正常，反映司法獨立的環境好，裁決不受影響。

澳門現任行政長官賀一誠因健康理由早前宣布不競逐連任，而澳門蓮花商會會長鄭子明早前曾在社交平台宣布參選。