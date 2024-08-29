紡織界冀引進重點企業落戶 強化優勢

【本報訊】由今年起香港每年都會舉辦「香港時裝設計周」，把活動打造成亞洲時裝設計盛事，讓香港時裝設計品牌享譽亞洲以至國際。香港紡織業聯會及香港紡織商會代表日前向政府提交聯合建議書，期望港府駐外經貿辦能在東南亞爭取便利港企政策，同時要更着力引進海外品牌，強化香港作為亞洲時裝紡織樞紐的優勢。

提逾70項政策倡議 聯合建議書就新型工業化、支援工商業及中小企發展，及構建亞洲時裝紡織樞紐等提出逾70項政策倡議。在推進新型工業化層面，業界建議政府應更善用傳統產業的優勢，多管齊下推進傳統產業高端化、智能化和綠色化轉型；亦建議着力提升生產性服務業的競爭力，如吸引更多企業及品牌來港作智能製造和供應鏈管理的基地，結合科技、市場及品牌帶動新型工業化進程，以創新科技帶動產業創新。

在構建「跨國供應鏈管理中心」之上，業界期望「引進辦」吸納更多具戰略價值、傳統產業的重點企業落戶香港，從事設計、研發中心及供應鏈管理等業務，重點企業發展愈蓬勃，中小企就能自然集聚發展，形成具規模的「產業集群」。

紡織及製衣界議員陳祖恒指出，香港紡織業界在創科研發、品牌建設、供應鏈管理等領域，都是「實力派」，業界期望與政府攜手同進，繼續使出行業的「十八般武藝」。

香港紡織商會永遠榮譽會長陳愛菁表示，建議書充分代表業界的聲音和意見，期望建議獲政府廣泛接納，包括推出政策、稅務等誘因，將目前東南亞等國家設區域總部的港資企業和品牌「引回來」，令業界發展和本港整體發展相得益彰。