與韓深化合作 駐外經貿辦赴首爾推廣

【本報訊】本港與南韓經貿往來頻繁，南韓是本港第6大商品貨物貿易夥伴，香港駐東京經濟貿易辦事處昨日在韓國首爾舉辦酒會，向約250名韓國各界與會嘉賓介紹本港在創新科技方面的發展，當局指，今年上半年，超過25萬人次的香港旅客曾到訪韓國，同時有42萬人次的韓國旅客到訪香港，比去年同期增加270%。希望活動能推動南韓深化與香港的合作。

當局指，在2023年，韓國是香港第6大商品貨物貿易夥伴，香港亦是韓國的第10大貿易夥伴及第5大出口市場。

扮演超級連繫人角色 粵港澳大灣區發展專員陳潔玲以《香港——你與粵港澳大灣區的「超級連繫人」和「超級增值人」》為題向在座嘉賓發表演講，介紹大灣區在各個領域的蓬勃發展和商機，鼓勵韓國人才和企業，善用香港作為「超級連繫人」和「超級增值人」的優勢，透過香港開拓大灣區以至內地的龐大市場。

至於創科發展方面，港府指會倡導和強化「政、產、學、研、投」的高效協作，帶動更多企業一起推動產業發展及完善初創環境。