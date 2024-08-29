支聯會顛覆案明年5月審 料需時75日

【本報訊】已解散的支聯會、該會前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控煽動顛覆政權案，早前已完成交付往高院的程序，並將於高院審理。該案昨進行第3次案件管理聆訊。高院排期於2025年5月6日開審，預計審期75日，並於明年2月20日作預審。另外，鄒幸彤申請海外證人以視像作供，法庭將於10月28日處理申請。法庭亦下令控方在明年2月6日把開案陳詞交予各方，以及應鄒要求，在今年9月9日或之前，把書面控罪詳情，即非法手段的意思交予各方。

鄒幸彤申海外證人視像作供 本案4名被告依次是香港市民支援愛國民主運動聯合會、李卓人（66歲、工會幹事）、何俊仁（71歲、律師）及鄒幸彤（39歲、大律師）。鄒沒有另聘律師代表。鄒早前表示，其中一名主審法官黎婉姫曾處理過鄒和兩名支聯會常委，被控國安法實施細則「沒有遵從通知規定提供資料罪」的上訴，可能閱覽過屬於公眾利益豁免權範圍的文件，不排除她會對案件存偏見，故申請黎官避席，結果被駁回。

4名被告同被控一項煽動他人顛覆國家政權罪。控罪指，4名被告於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。資料顯示，李運騰及陳仲衡法官均為泛民初選案的主審法官，李同時亦是壹傳媒黎智英涉違反國安法案件的主審法官之一。案件編號：HCCC 155/2022