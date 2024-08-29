天秀路泳池救生員不足 首日啟用即甩轆

停開室外主池訓練池 康署白嘥設施 耗逾13億元公帑興建的天水圍天秀路游泳池及毗鄰的遊樂場，但游泳池昨首日開放即甩轆，因救生員人手不足，只能開放室內訓練池及按摩池，室外主池及室外訓練池則暫停開放，直至另行通告。有區議員隨即去信康樂及文化事務署要求盡快聘請足夠救生員，讓室外泳池早日投入服務；亦有立法會議員指情況並不理想，稱游泳池造價不菲，政府應先規劃人手及做好準備工夫，他表明會向康文署跟進有關問題。

天秀路游泳池昨首日對外開放便貼出通告，指由於救生員人手不足，為安全起見，暫停開放天秀路游泳池的所有室外設施，包括主池及室外訓練池，直至另行通告為止。港九拯溺員工會亦在社交平台貼文，指新泳池因救生員人手不足，故只開放室內訓練池及按摩池，又建議市民前往泳池前應先致電查詢。

促審視待遇當值安排 關閉所有室外泳池設施的消息甫出，元朗區議員沈豪傑即致函康文署，要求盡快聘請足夠救生員，令室外泳池能早日開放。他指區議會一直都關注天秀路游泳池的啟用和運作情況，亦早在半年前已向署方提出救生員人手的問題，他認為沒有相應數量的救生員，即使有泳池硬件設施也是徒然，呼籲康文署全面審視救生員的待遇和當值安排。

另一名區議員賴玥均認為政府應該尋找方法及提供更多福利以吸引更多人入行，又指區議會早前討論泳池啟用時，並沒有期望所有設施可投入服務，只要求盡量開放。她表示，曾在社交媒體教導街坊在康文署網站查詢泳池設施開放事宜，相信暫停室外泳池設施的決定能獲大多數市民諒解。

立法會議員劉國勳批評相關情況不理想，指游泳池的造價不菲，建議政府先解決救生員人手問題。他表示，政府應先規劃人手及做好準備工夫，以滿足市民期待。對於有設施但沒有人手的情況他表示「可惜」，會向康文署跟進，未知救生員人手問題會否持續。游泳池位於天水圍天秀路20號，毗鄰香港濕地公園，為同區內康文署轄下第4個游泳池。立法會在2018年6月通過撥款13.36億元，於天水圍第107區的天秀路公園旁興建全新游泳池場館及休憩用地。該游泳池的室內有暖水供應的設施包括一個25米乘25米訓練池及區內首個按摩池；室外設施就包括一個50米乘25米主池及一個25米乘15米訓練池，主池側設有700個座位的觀眾席。

主池料九月份始開放 原本預計2022年第3季完工的天秀路游泳池，落成時間一再延後。今年2月康文署回覆區議員提問，指泳池建築工程大致完成，正在進行執漏工程及跟進泳池樓宇設備裝置工程，預計今年第3季啟用，而該署日前宣布游泳池及遊樂場於昨開放公眾使用。

康文署回覆本報查詢，表示將會調配現時的15名救生員（當中並不涉及外判救生員）盡早開放室內按摩池及訓練池予市民使用。預計在九月份會有更多救生員當值，屆時將會開放戶外主池給市民享用。