7萬長者未換樂悠咭 逾半居院舍

【本報訊】年滿60歲以上人士由8月25日起，需要使用樂悠咭才可享用2元乘車優惠。勞工及福利局署理局長何啟明昨出席工會活動被問及尚有7萬名長者未換領樂悠咭時，他指未換咭的長者主要是80歲以上人士，逾半居於安老院，當局會繼續開放換證中心；又希望商戶可將優惠擴展至60歲或以上人士，逐步以樂悠咭取代長者咭。

8間換領中心續開放 勞福局局長孫玉菡日前曾表示，樂悠咭首日運作暢順，運輸署未有收到系統故障匯報，有指九成半、134萬名65歲或以上長者已提交申請，約7.3萬人未申請。何啟明昨日補充，現時未換咭的7萬名長者主要為80歲或以上人士，當中4萬人居住在安老院。他補充，當局會繼續開放8間換領中心，並與社福機構合作，讓有興趣的長者換咭，但強調非強制換咭。

現時60歲或以上人士可申請的樂悠咭，而65歲或以上長者可申請長者咭。在交通方面，樂悠咭是為60歲或以上市民而設的個人八達通，而原來的長者八達通不再適用於2元乘車優惠，乘搭港鐵只能享有半價優惠。商戶長者優惠方面，按照社會福利署整合的《長者咭計劃優惠資訊》，商戶普遍接受長者咭作為身份證明；只有部分接受長者八達通或樂悠咭作為身份證明。

對於能否把樂悠咭變成「一咭多用」，減低對長者或商戶的混亂，孫玉菡日前說兩者年歲劃分、功能不同，難以將兩者合併。何啟明昨亦回應稱，當局會繼續呼籲商戶將優惠擴大至60歲或以上人士，逐步以樂悠咭代替長者咭，當局會適時作檢討。