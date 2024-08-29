逾10萬隻 鼠患纏港淪死症 捕獲量年增兩成

四處竄流 97黑點捉極都有 本港鼠患嚴重，環境及生態局昨日就「各界攜手，全港滅鼠行動」（「各界滅鼠行動」）與業界代表會面，圖推動新一年的工作。該局指，過去一年捕獲逾7萬隻活鼠，若計及活鼠及死鼠數字，自去年8月至今年7月間，共檢獲10.6萬隻老鼠，較對上一年同期檢獲的約8.95萬隻增約19%。議員陳凱欣表示，食環署過去一年捕鼠數量提升是因為換用了捕鼠膠板，但使用捕鼠膠需要遵守相關指引，如只能在室內用等，有一定局限性，她又指「無鼠百分比」的數據無法進行對比、無助了解趨勢。

環境局昨與業界人士會面，談到新一年會持續針對97個鼠患主要黑點進行滅鼠行動，目標今年年底前將黑點數目減少六成。該局指，過去一年捕獲約7.26萬隻活鼠當中，約有3.64萬隻活鼠是由食環署的夜間防治鼠患流動隊捕獲，約佔食環署同期在全港捕獲活鼠數目的50%。

「無鼠百分比」無助了解趨勢 至於食環署早前公布今年的全港整體「無鼠百分比」為95.1%，是今年推行的新鼠患監察計劃。該署堅稱相對舊有調查方法，新技術的靈敏度和精準度較高，調查覆蓋的範圍較廣，受環境因素影響的風險亦較低。

不過，陳凱欣表示，此次公布的無鼠百分比，是第一次公布出全港數字，無法進行對比而看出甚麽趨勢，只能做參考。她強調，滅鼠工作需要多部門及市民聯手，不能只靠食環署，需要多部門和市民共同聯手採取措施防治鼠患、舉報黑點和清除黑點才能達成目標。

對於過去一年，食環署捕鼠數字有上升趨勢，陳認為與食環署換用了捕鼠膠板有關，但使用捕鼠膠也需要遵守相關指引，例如只能在室內用等。過去也曾經發生過捕鼠膠板誤傷如雀鳥和貓狗等其他動物，若不當使用易令無辜動物受傷。