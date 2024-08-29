大熊貓孖B 最快明年2月公開亮相

【本報訊】大熊貓「盈盈」早前誕下一對龍鳳胎，據海洋公園前日發放的相片可見，大熊貓BB開始長出黑白毛色，兩眼有黑眼圈及「小背心」。園方計劃至少等到BB半歲、即最快明年2月中才可讓公眾探訪。新一對由中央送贈的大熊貓將於9月底前來港，預計最快12月露面，建議市民及遊客先探訪新一對大熊貓「止癮」。另外，園方亦為正在「坐月」的盈盈特製「蘋果水」，又指盈盈屬高齡媽媽，恢復速度較慢，護理員會準備多些甜水，鼓勵牠多喝補充水分，幫助牠更快復原及製造更多奶水。

年底先訪新大熊貓「止癮」 海洋公園主席接受傳媒訪問時指兩隻大熊貓寶寶情況總算穩定下來，「家姐」在體形上比「細佬」大一點，但「細佬」的黑毛特別濃密。由於大熊貓BB或待明年2月才公開亮相，主席建議市民及遊客先探訪新一對大熊貓「止癮」，但為免大量遊客參觀會「嚇親」大熊貓，開放參觀初期會限制人流，讓牠們慢慢適應。他續稱，未來不會安排大熊貓與公眾親身接觸，強調要以動物福祉為先。

至於新大熊貓館的選址，主席認為山下園區的土地較平坦，亦鄰近港鐵站入口，是其中一個考慮方案，但現階段未有定案，仍有待詳細研究。他指在資金方面有信心可穩妥完成項目，認為社會普遍認同園方在動物保育及教育方面的貢獻，已和不同慈善機構、商業機構等接洽資助問題，亦期望可獲市民及政府支持。團體亦正研究新大熊貓館的選址及方案，以及發展「大熊貓經濟」，包括6隻大熊貓的知識產權、大熊貓護理員「明星化」等，以把握大熊貓商機，從而帶動入園人次及收益。

但海洋公園「重生方案」將會有調整，原本計劃的3個全新主題園區，主席指其中兩個即「零售餐飲消閒區」及「健康主題區」暫時擱置，將擱置的「健康主題區」，原本計劃可舉辦豪華露營、瑜伽靜修等健康活動，主席指原本認為有關方案獨特，但後來發現香港及鄰近地區，都增加了不少同類設施，因此未必能有助帶來新收入及人流，加上市場變化及附近有新商場落成。另一個全新「歷險主題區」，園方與合作夥伴已商討至最後環節，相關工作進行得如火如荼，敲定細節後會盡快公布。