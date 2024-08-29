水獺排便泄蹤迹 呼籲公眾助尋覓

上水梧桐河游走 全港僅剩7頭 歐亞水獺是本港極度瀕危物種之一，近年有研究指香港只剩7隻。近日有「考獺」專員團隊在鄰近上水的梧桐河一帶，發現了一坨帶濃濃魚腥味的排泄物，經DNA分析證實屬為歐亞水獺。政府計劃發展北部都會區，範圍覆蓋大量歐亞水獺的活動範圍，包括梧桐河附近的沙嶺濕地，日後有機會將其僅餘生存空間扼殺。團隊希望，今次發現可以讓政府重視這些對水獺相當重要的棲息地區。

嘉道理農場暨植物園農場團隊自2020年起在香港開展水獺調查，2021年在白泥發現水獺蹤迹，加上今次在梧桐河發現，證明整個后海灣及深圳河集水區依然是水獺的棲息地。而且今次發現亦證明了水獺會利用鄰近市區的河道，所以政府更應該積極活化人工河道和改善水質，興建對水獺和其他野生動物友善的設施，讓牠們可以在繁華都市中找到棲身之所。另外，農場呼籲市民到該處河岸散步時，如有幸目睹這種珍稀而神秘的動物，可與他們聯絡。

該農場保育經理楊劍煥昨在電台節目表示，水獺在香港非常罕有，是數目最少的陸生哺乳類。牠們會在香港定居，一年四季都在區域內活動。不過由於水獺有夜行的特性，加上牠們性格「怕醜、驚人」，團隊主要以攝錄機追蹤其行蹤。

發展北都恐扼殺生存空間 他又指出，今次發現不是典型糞便，而是水獺「霸地盤」時留下的分泌物。由於歐亞水獺的糞便通常含有魚鱗和魚骨，因此會有強烈的魚腥味及草青味，近幾年團隊成員多次在大灣區及珠海一帶考察，對該氣味相當熟悉。他續指，香港與深圳河沒有阻隔，水獺在兩邊往來亦好正常，而深圳福田的紅樹，早年也有水獺出沒的紀錄。

對於日後北都發展，楊就最關注梧桐河附近的沙嶺濕地去留。他又提到，羅湖站附近有濕地及水塘與梧桐河連接，有機會亦是水獺的棲息地之一，日後該地區的發展也會影響到牠們。他表示，水獺適應力很強，只要政府不要破壞牠們的「衣食住行」就能繼續生存，尤其發展時附近河道或會受污染，影響水獺覓食。