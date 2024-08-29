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藏2公斤大麻花 拘19歲仔

【本報訊】執法部門早前根據線報及經調查後，前日展開打擊毒品行動，期間在上水石湖新村附近，發現一名本地男子形迹可疑，遂上前截查。
警員在該名男子身上，檢獲約兩公斤懷疑大麻花，市值超過50萬元。經初步調查後，該名19歲本地男子涉嫌「販運危險藥物」被捕，已被扣留調查。
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