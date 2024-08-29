九龍新界掃黃反黑工 38人被捕

九龍城 ：多名女子涉嫌「違反逗留條件」被捕。

【本報訊】執法部門於前日分別在多區展開打擊黑工及掃黃行動，行動中共拘捕38人，包括本地人、內地人及泰國女子。執法部門及入境事務處人員，於新界南進行代號「冠軍」 及「權能者」 的反非法勞工聯合行動，突擊搜查區內多個罪案黑點，共拘捕26人（26至58歲）。

被捕人包括一男一女本地人、8男8女內地人、4名巴基斯坦籍男子、3名泰國籍女子及一名印尼籍女子，分別涉嫌「違反逗留條件」、「僱用不可合法受僱的人」、「逾期居留」、「逾期居留人士接受僱傭工作」、「非法入境」、「行使偽造文件」、「使用他人身份證」及「通緝人士」。

其中15人涉賣淫活動 當中，人員於荃灣市中心進行掃黃行動，拘捕3名懷疑進行賣淫活動的泰國籍女子，涉嫌「違反逗留條件」。此外，跨部門亦於九龍城區展開代號「壯盛」的打擊非法賣淫行動，在九龍城及紅磡拘捕8名內地女子及兩名泰國籍女子（27至47歲），涉嫌「違反逗留條件」。

另一邊廂，警員突擊搜查沙田區兩間酒店，以涉嫌「違反逗留條件」拘捕兩名內地女子（37及45歲），並檢獲一批避孕套及即棄毛巾等證物。各區所有被捕人已被扣留調查，部分人稍後將交由相關部門跟進。