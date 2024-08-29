要挾派傳單裸照逼性服務 男同志囚33月 認6罪已還押近3年 料可即時獲釋

【本報訊】年薪過百萬的時裝公司男高層，8年前跟男性工作者發生情感關係，之後向對方提出「2+1」計劃，支付1.3萬元，要對方每周提供3次性服務。兩人關係於2021年轉差，事主想停止計劃，但該高層不願意，要挾周街派單張，公開對方身份和裸照。涉案男子昨在高院承認以威脅促使他人作非法性行為、刑事恐嚇、管有危險藥物及窺淫等共6罪。特委法官陳政龍判處被告入獄33個月，由於他自2021年11月起已還押，料可即時獲釋。

現年42歲的被告原約瑟，於一間時裝公司任職，月入約10萬元。同意案情指，2016年9月，被告透過男同志應用程式認識男事主Ｘ，當時Ｘ是性工作者。雙方發生不涉金錢交易的性關係。據Ｘ指，被告性交前會服用藥物「γ-丁內酯」或冰毒。

每周3次服務 支付1.3萬元 2017年年尾起，Ｘ出現經濟困難，被告答應每次性行為後，給他1,500元，之後上調至2,500元。2021年8月，被告提出「2+1」計劃，每周進行兩次性行為，每次給2,500元，加一次過夜性服務每次8,000元，即每周給予1.3萬元。Ｘ同意。當Ｘ無法提供性服務時，被告會跟他吵架。

2021年10月25日，雙方爭執，期間被告傳給Ｘ一些訊息，顯示他聲稱已向執法部門報案，指控Ｘ強姦他。Ｘ信以為真，遂繼續履行每周計劃。

翌月，Ｘ告知被告想停止計劃。被告之後傳給Ｘ一些單張的照片，單張上印有Ｘ的姓名、裸照，並寫有一些字句，指Ｘ自18歲開始做性工作者，隱瞞患愛滋病。被告要求Ｘ跟他談條款，否則會準備1,000張單張，分派全港18區。被告亦曾拍片顯示，單張已散落在旺角一商場平台。Ｘ趕往現場，檢得10張單張。Ｘ之後報案。當他及被告於酒店相會時，警員到場，檢獲0.52克甲基苯丙胺等。檢驗下，又發現被告曾經暗中拍攝兩人性交。案件編號：HCCC 111/2024