3洗黑錢集團搗破 共涉款3億 大量戶口轉帳避查 現金提款買虛擬幣

【本報訊】執法部門早前根據線報及經分析後，在本月展開代號「微歌」、「黑腦」及「幽俠」的反洗黑錢行動，搗破3個洗黑錢集團及拘捕27人（19至55歲）。調查警員表示，今年3月，本港執法部門接獲新加坡當局的調查要求，指當地發生的30多宗騙案，當中約值3,000萬元的騙款經多重轉帳後，流入香港的傀儡戶口。本港警員隨即展開分析及調查，繼而鎖定涉案集團，查出集團首腦陪同傀儡到銀行開戶，再以戶口接收來自新加坡的犯罪得益，之後透過頻繁轉帳清洗黑錢，相信在過去一年清洗多達一億元。

連環行動共拘27人 包括主腦 今年8月，本港執法部門展開代號「黑腦」行動，拘捕集團主腦、骨幹成員及傀儡戶口持有人等共7人，同時在其中一名被捕人士身上，檢獲約30萬元現金和超過60張銀行卡，並及時阻止集團轉移戶口內約130萬元犯罪得益。當中5名被捕人士已被落案起訴「洗黑錢」罪。

此外，在上周一及上周二，本港執法部門採取代號「微歌」行動，針對性打擊另一個洗黑錢集團，並以涉嫌「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」拘捕8男3女（21至55歲），他們分別報稱任職保險經紀、售貨員、司機及地盤工人，同時檢獲約46萬元現金、一批手機及銀行卡等證物。初步調查顯示，該集團在去年3月至今年5月，懷疑利用至少43個本地銀行戶口收取超過2,000萬元騙款，以及清洗約兩億元犯罪得益。為了逃避偵查，集團成員利用大量戶口轉帳，並多次以現金提款，前往本地虛擬資產交易平台購買虛擬貨幣。

另外在今年5月，執法部門鎖定一個洗黑錢集團，揭發該集團操控7個本地銀行戶口，並在5月至7月期間，清洗來自東南亞地區的非法線上賭博平台、共約1,300萬元的犯罪得益。當黑錢轉入戶口後，集團成員便利用銀行櫃員機提款，用以購買虛擬貨幣。至前日及昨日，警員進行代號「幽俠」行動，以涉嫌「洗黑錢」或「串謀洗黑錢」拘捕7男2女（19至38歲），檢獲49萬元現金、37部手機及120張銀行卡。