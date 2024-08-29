跨國外圍扮合法 5個月吸2.5億賭額

勾結本地黑幫營運 將軍澳「派彩中心」拘12人 執法部門早前根據情報，發現有跨國犯罪集團勾結本地黑幫，在本地經營一個於柬埔寨註冊、24小時營運的網上外圍賭博平台，並由去年初起以香港及東南亞為主要市場，在社交媒體宣傳招攬賭客。今年4月至8月，該賭博網站共收受2.5億元賭款，每月平均達5,000萬元，5個月的淨利潤高達1,600萬元。警員於上周六至本周二採取行動，搗破不法集團位於將軍澳的營運中心，並在各區拘捕12男女。

樣樣可賭 包括足球奧運賽馬 調查警員表示，涉案犯罪集團扎根柬埔寨，由2023年2月起與本地黑幫經營有關賭博網站，向賭客提供多種賭博活動，包括百家樂、老虎機、釣魚機、彩票及賽馬等，亦會因應不同季度的大型體育賽事，例如剛過去的巴黎奧運及剛開鑼的英超足球賽事等，增設不同的投注項目。為逃避執法部門追查，該賭博網站在海外設立伺服器，並於今年3月在將軍澳一大型屋苑租用住宅單位設立投注及派彩中心，該屋苑保安嚴密，附近有多間銀行方便轉移賭注。

行動中，警員搗破該個派彩中心，並以涉嫌「串謀收受賭注」拘捕兩男一女（20至23歲），其後再於各區以涉嫌「串謀收受賭注」及「串謀洗黑錢」，拘捕另外3男6女（20至56歲），當中包括5名外籍人士。行動中共檢獲3部電腦、211張電話卡、386張銀行卡、多部電話、一部點鈔機、17萬元現金及大量名牌手錶、首飾及手袋等，懷疑為收受賭注的犯罪得益。

電話號碼即註冊 設客服解答 負責調查的警員續稱，涉案犯罪集團分工仔細，除主腦負責幕後操控，今次被捕的人士包括負責管理營運中心的骨幹成員、客戶服務員、傀儡戶口中介及傀儡戶口持有人。相關骨幹不但負責經營營運中心，亦會利用社交平台或短訊宣傳賭博網站，並聘用中介收購大量傀儡戶口。

另外，為吸引賭客參與賭博，集團會安排客戶服務員解答疑難及安排派彩，又訛稱網站為海外合法賭博平台，只需要電話號碼便可以完成註冊，引來不少人「落疊」開戶，並以轉數快或加密貨幣進行充值，加入集團提供的各式賭局。

執法部門在檢獲的電腦內，發現大量投注紀錄及犯罪收益紀錄，顯示該賭博網站在今年4月至8月期間，共收受2.5億元賭款，即每月平均5,000萬元，而5個月內的淨利潤高達1,600萬元。執法部門已處理關閉涉案賭博網站，案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

數千元月租傀儡戶口掩耳目 執法部門強調，任何人在本地合法平台以外地方參與賭博活動，均有可能觸犯法例。涉案集團為避免收取賭款的銀行戶口出現大額及頻繁交易，暗中聘用傀儡戶口中介誘騙他人開設戶口，並以約4,000至7,000元月租租用大量傀儡戶口，以收受賭注並以加密貨幣形式清洗黑錢。同時，執法部門呼籲市民切勿賣出、租出或借出個人銀行戶口，以免誤墮法網。