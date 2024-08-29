山徑危機四伏 專家籲穿長袖衣物自保

【本報訊】野外樂趣多，但野外亦危機四伏。攀山專家鍾建民表示，市民到野外應加強自我保護，當中衣物保護最為直接，如行山時應盡量穿着長袖衫及長褲，甚至遮蓋面部，戴上闊邊帽等，減少有機會被昆蟲刺螫的身體面積。同時，不少人會噴蚊怕水，避免昆蟲叮咬，鍾提醒蚊怕水通常可防止蚊、蜱等叮咬，但其特別氣味亦有機會吸引到其他昆蟲，故噴了蚊怕水亦非萬能。

香港蟲害管理學會主席陳澤森則指，行山人士到山野活動時，應穿着登山鞋或運動鞋等，避免穿涼鞋或拖鞋。行山時見到地上突然有個小山丘，很大機會是紅火蟻的巢穴，千萬不要踩下去。他指出，香港較為常見又有危險的通常是紅火蟻，一般蟻咬人，或會感到疼痛，但因蟻酸不強，通常不會有大礙，紅火蟻則毒性較高，情況會因人而異，通常都會出現紅腫及含膿，應立即以清水洗傷口及求醫。他又指部分人被紅火蟻咬後，更會出現過敏的情況，應立即打999求助。

若被咬應清水沖洗 速求醫 鍾建民亦稱，香港郊區有不少有毒的昆蟲，較為常見的是蜈蚣、蜘蛛等，疑去年亦曾經發生被野蜂針螫致死的個案，故市民不應輕看被昆蟲刺螫的後果，萬一被蜈蚣、蜘蛛等有毒昆蟲咬到，應立即以清水沖洗傷口，並盡快到醫院求醫。