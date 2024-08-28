建造業都嗌救命 榮景只待成追憶

香港經濟在疫後未見反彈，反而進一步轉差，老牌大型建築公司馮祥記今年3月清盤；過去被視為高人一等的建築師，近期也有大行要求他們放無薪假；更不必說，議價能力欠奉的地盤工人，被拖糧比比皆是。一節見則百節知，連建造業也陷於水深火熱，過去的支柱產業搖搖欲墜，經濟有多麼不濟，盡在不言中。

本港經濟在上世紀70、80年代起飛，摩天大廈鱗次櫛比，回歸後發展沒有停速，多項大型基建相繼落成，加上地產業發展蓬勃，住宅商廈價格競比天高，造就地產和建造業一片榮景。當時人人以為，樓價只升不跌，買磚頭是致富不二之途，地盤日日有工開。殊不知一場疫情令全球停擺，疫後復常世情已變，市民消費習慣大改，環球以至內地經濟不明朗，銀行收緊融資，樓價跌跌不休，建造業大受打擊，地產代理同樣吊鹽水。發展商見無利可圖，拖慢發展步伐，連帶港府賣地也流標連連，庫房更加空虛，陷入惡性循環。

有業內人士指出，自馮祥記倒閉後，銀行落雨收傘，信貸收緊，過去不少二判接獲工程後向銀行借錢做工程，但信貸收緊後借不到錢，實力稍遜者，資金鏈便會斷裂。由是造成骨牌效應，工程減少或爛尾，建築師開工不足，只能減薪或放無薪假；地盤工人有汗出無糧出，落得一殼眼淚。有見及此，金管局繼與銀行公會開會，同意成立「中小企融資專責小組」，並獲多間銀行承諾兩周通知按揭審批結果後，昨日又在發展局牽頭下，與銀行公會、香港中資銀行業協會和建造業議會共超過20名代表會面，就近期有關建築行業面對的融資問題交流意見。

其後有與會者表示，當局提到會加快審批工務工程，並承諾有需要會加密付款周期及次數，相信會對建造業現金流有改善。很可惜，政府工務工程未必令整個建造業界都能得益，正如建築師學會指出，雖然政府推出北部都會區等多項基建，但這些項目發展年期長，不同界別會在不同階段加入，未必全部都能即時受惠，建造業始終要由市場做主導才能百花齊放。

數字最能說明問題。屋宇署數字顯示，向發展商批出的開工批文，由2023年上半年的16,805宗，減至今年上半年9,221宗，減幅達四成七。何況政府工務工程也不是全然樂觀，例如「明日大嶼」填海大計，便隨着港府財赤突破千億元而不得不押後，反映政府也是自身難保。

說到底，一榮俱榮，一損俱損。經濟一環扣一環，好便一起好，衰便一起衰。儘管本港一直維持低失業率水平，但工資增長似有還無，樓市一蹶不振，股市一池死水，市民有錢不消費，或索性北上消費以求更高性價比；加上高息環境和銀行收緊信貸打擊市民買樓意欲，以及企業投資發展，俱令整個市道疲不能興，建造業當然無法幸免。最令人神傷的是，港府空有振興經濟之心，卻無振興經濟的能力和妙計，結果只能望天打卦，整個香港一同迷失方向。