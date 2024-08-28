龍七公：仙賓礁碰碰船 反坐灘危機升

中國和菲律賓在南海的衝突愈演愈烈，僅8月18至25日，兩國在仙賓礁、渚碧礁、黃岩島便幾度出現艦隻碰撞、施放照明彈驅離敵機事件。近日仙賓礁的攻防演變成「碰碰船」事件，令這處變成另一個仁愛礁。菲國一再玩艦艇坐灘霸礁把戲，兩國衝突恐會進一步激化。

這一輪仙賓礁的攻防戰自8月19日開始激化，當日凌晨，菲律賓兩艘海警船未經中國政府允許，非法闖入中國南沙群島仙賓礁和仁愛礁鄰近海域，其中一艘船更與中國海警船發生擦碰。事發之後，中國立即公布夜攝片段，向全世界清楚揭示菲律賓艦隻直撞中國軍艦的畫面。

事後，菲律賓一邊叫囂中國的行動是非法及侵略性的，一邊又組織更大規模的漁船湧往仙賓礁，並一再趁凌晨、夜黑風高之際謀求突圍。菲方的種種部署，只是要向他們刻意停泊在仙賓礁潟湖的艦艇補給，以免菲方以艦艇企圖坐灘的行動失敗。

接下來的25日，雙方船隻再於仙賓礁附近海域擦碰。菲方的片段顯示舷號21555的中國海警船用船頭撞向菲船船尾，菲國聲稱當日的船隻是要向菲律賓漁民提供柴油、食品等，死不承認支援漁船是假，向企圖坐灘艦艇補給才是事實。而26日，菲律賓再派4409號、4411號海警船非法衝闖仙賓礁鄰近海域，持續危險接近正常航行的中國海警船。過去一周的情況顯示，彼方要拚命危險接近，便難免下一次或再下一次「碰碰船」，甚至其他危險碰觸事件。

有所求便應有所捨 中菲紛爭升溫之際，美國白宮國家安全顧問沙利文忽於昨日至明日訪問中國，相信這又是一次各說各話。美媒事前放風，指沙利文是8年來首位訪華的白宮國家安全顧問，其訪華行程又選在美國總統選戰如火如荼、國際形勢更趨複雜（以色列與黎巴嫩真主黨導彈互轟、俄烏戰爭又有新篇）之際，美國期望今次會面可以「在地緣政治普遍不確定時期，保持穩定」，似乎沙利文帶着不少全球問題訪華，腹稿卻被中國敲碎了。

中國外交部美大司負責人早前為沙利文與王毅的會面劃下章程，中方的重點是台灣問題、發展權利以及中國戰略安全等。很明顯，中國的關注點是台海、南海及美國在印太地區部署導彈等議題，美國有所求，便應有所捨，否則只能自說自話。

過去一年，沙利文與王毅先後在維也納、馬耳他、華盛頓及曼谷4次見面，相關碰面雖然沒有正式磋商的安排，但溝通還是有的，這次雙方仍要正式會晤，當然是因為世情艱險，好笑的是美國官員在會面前急急澄清，指沙利文訪華不意味拜登政府對華立場軟化。白宮明顯心虛又虛偽。

拜登政府已進入倒數期，這個時候，白宮對外的任何軍事、外交重要政策，都很難有大變化，強硬也好，軟化也罷，白宮都毋須再拚存在感了。