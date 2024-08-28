自成一家：和跛腳政府沒甚麼好談

美國國家安全顧問沙利文正在中國訪問，成為8年來首位訪華的白宮國安顧問。由於國安顧問隸屬美國總統辦公室，可以向總統直接提供獨立意見，享有超然地位，沙利文此行也備受外界關注，期盼能取得一定的成果。

不過，這基本上不太可能。美國總統拜登宣布不角逐連任後，已變成跛腳鴨。雖然他仍希望在剩餘的總統任期裏盡可能多做些工作，但目前距離選出新總統只餘兩個多月，基本上能做的事不多，美國民眾的注意力亦已轉向潛在的繼任者。美國的盟國同樣在尋求與下屆政府打交道，早前就有傳日本私下接觸了特朗普陣營以重建雙方關係。

有意見認為，民主黨換上副總統賀錦麗參選，聲勢漸高，一旦打敗特朗普成為下任總統，拜登仍可以通過賀錦麗發揮外交影響力。然而，每位領導人都有自己的執政理念，賀錦麗有自己的國安顧問，拜登的國安團隊恐怕很難全部獲留任。換言之，沙利文此次訪華更多是例行公事，為拜登政府4年的對華工作畫上句號。

值得注意的是，這次沙利文是應中國邀請訪華。這是因為美國不管是共和黨還是民主黨執政，對華強硬已是兩黨共識，北京只希望通過與華府多點溝通，在拜登餘下任期內管控好雙方分歧，避免兩國競爭演變為衝突。畢竟目前中國的重點工作是發展經濟，穩定的中美關係符合中國利益。

反而是美國對中國的期望非常高，要求北京在俄烏戰爭和以巴問題上協助，為賀錦麗選情加分。但華府同時又不想作出實質性的妥協，甚至在沙利文訪華之際再次制裁中國企業。所以正如網民所說，沙利文此次訪華勢必無功而回，只是在拜登政府下台前最後一次來華公款吃喝而已。