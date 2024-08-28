冰鑑春秋：以牙還牙 以眼還眼

日本防衞省指控一架大陸運九情報收集機，一度侵入長崎縣五島市男女群島近海的日本領空，時間約兩分鐘。防衞省確認，這是日本1958年啟動對領空侵犯措施以來，首次確認大陸軍機侵犯領空。

如果連公務機也算在內，這其實並非大陸首次入侵日本所認定的領空。2012年12月，一架大陸國家海洋局的飛機進入釣魚島外海數分鐘。2017年5月，4艘大陸海警船進入釣魚島周邊時，伴隨一架小型無人機飛行，日方也視為侵入其領空。但解放軍軍機入侵，則是66年來頭一遭。

雖然大陸對此截至目前為止並未有正式回應，但一般認為，這很可能是針對7月4日日本涼月號護衞艦藉口「技術性失誤」入侵大陸浙江領海，監視大陸實彈射擊演習所作的報復行動。

《希伯來聖經》與《漢摩拉比法典》中，都提出過「以牙還牙，以眼還眼」的同態復仇理念，儘管有人認為這種方式過於簡單粗暴，卻符合博弈理論，被視為解決囚徒困境的最佳策略。

近年來美國大舉煽動盟國對大陸進行侵擾，英德日加澳意等國如走馬燈般來到東海、南海與台灣海峽，最近又在催促德國派艦艇穿越台海，挑釁與施壓的意味十足。若大陸始終克制被動，結果就是美國會進一步施加更多壓力，到最後大陸終將被迫回應，釀成更嚴重的衝突。與其如此，還不如主動出擊，讓美國和其僕從國知道大陸絕不會坐視主權被侵犯，才有可能遏制美國的蠢動。

過去大陸只在釣魚島周邊巡航，但那裏本就是大陸主張的領土，日本雖感受到壓力，但畢竟有限，這次前進到九州外海，才能讓日本知所警惕。日本向來欺善怕惡，惟有「以牙還牙，以眼還眼」，日本人才懂得自己該怎麼做。