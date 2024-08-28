橫眉冷看：這樣鬥只會輸得更慘

這個世界煞是奇怪，軍火商挖空心思，要將武器做得精良，殺傷力愈大愈好，但正因為武器的威力太大，一旦用上，後果往往難以挽回，到頭來好些地區衝突，雙方便要反璞歸真，使用原始方式。譬如中國與印度接壤的邊境，近年常有爭端，但據說兩國軍方都頒下嚴令，士兵之間即使動武，也不能使用槍炮，只能掄起棍棒，或者拾起石頭互攻。

中印同屬軍事大國，但最尖端的軍火只能用作擺設，雙方要是動真格，卻還得效法古人，用上原始武器。中國跟菲律賓的海上衝突亦是如此，過去10天之內，雙方船隻在南海仙賓礁附近兩度發生撞擊。最新一次是在8月25日，一艘菲律賓海警船闖入中國管轄的水域，跟中方海警船碰撞，結果菲方船隻被撞出一個大洞，最後只能悻悻然而去。

不少國家或地區的政府都愛挑釁中國，卻大多不敢使用熱兵器，事關一旦用上，他們也自知是敗多勝少，因而只能選用原始方式，跟中方人員鬥打、鬥撞。然而，這些挑釁者可有想過，跟中國鬥冷兵器或鬥原始方式，你們只會輸得更慘。

目前中國造船業的規模，位居世界第一，船隻的維修能力也是世界第一。慢說菲律賓或台灣的海警船，噸位和撞擊能力都不如中國，退一步說，就算雙方碰撞後受損的程度一樣，中方船隻的維修復原速度，也遠比其他國家、地區的快。既是如此，試問你還有甚麼本錢跟中國較勁？事實上，即使是美國，今日的船舶維修業也是很不濟。2021年，一艘美軍的「海狼」級核潛艇在南海深處撞到山脈，該潛艇須入廠維修，但事隔多年仍未修好，原因是美國的船舶維修業十分落後，工作堆積如山，根本應付不來。