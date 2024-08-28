筆下風雲：頭腦簡單的杜魯多

繼美國和歐盟後，加拿大宣布即將對入口的中國電動車徵收100%關稅。加拿大總理杜魯多揚言，「中國選擇在全球市場為自己製造不公平優勢，損害我們關鍵工業的安全，取代盡責的加拿大汽車及金屬工人，因此決定採取行動」，擺明就是鸚鵡學舌，跟在美國屁股後面有樣學樣。

其實，中國電動車品牌目前仍未打入加拿大市場，其中比亞迪去年春季在加拿大成立一間實體公司，打算最快明年進入加拿大市場。至於進口加拿大的唯一中國製造電動車，來自美國Tesla於上海的廠房生產。去年在上海出廠後，由中國運抵溫哥華港口的電動車，同比增長460%至逾4.4萬輛。報道指，Tesla可透過由美國或德國的工廠向加拿大進口，以避過關稅。上海的Tesla車廠佔該公司旗下四成產量，加拿大若只准進口德國或美國出產的Tesla電動車，成本肯定大增，到頭來受害必定是加拿大的消費者。

為了討好美國，加拿大這個小國近年莫名其妙地走在反華最前線，卻不掂掂自己有多少斤両。其經濟疲軟乏力，增長似有還無，失業率不斷上升，甚至被《金融時報》列為「崩潰國家」之首。軍事規模跟中國更不在同一層次，根本沒有能力和實力跟中國拗手瓜。本來，中國貨價廉物美，中加兩國也素無歷史恩怨，理應和平共處。偏偏杜魯多頭腦簡單，無事找事做，硬要跟中國槓上，說到底又是盎格魯撒克遜人的傲慢與偏見。

事實證明，西方國家面對中國崛起完全亂了套，強如美國，又打貿易戰，又打科技戰，又是制裁，又是圍堵，但均無法將中國擊倒。有識之士早就指出，中國不會因為美國及西方的圍堵打壓便停止發展，反而只會加速前行，擺脫封鎖，將美西方愈甩愈遠。