強詞有理：政治犧牲者

通訊應用程式Telegram的俄羅斯裔始創人杜羅夫在法國巴黎被捕，據說可能與程式涉嫌容許犯罪行為有關，將面臨恐怖主義、販毒、洗錢、詐騙、侵害兒童等多項指控，罪名不可謂不嚴重。但此事之所以受到國際社會廣泛關注，主要不是因為控罪的問題，而是因為杜羅夫的俄羅斯裔身份，既涉及言論自由，也牽涉政治外交。有消息指法國是應美國要求抓人，杜羅夫淪為西方政治迫害的犧牲者，可見老美的長臂管轄多麼恐怖。

難怪西方媒體噤若寒蟬，除了一向敢言的社交網X老闆馬斯克諷刺歐洲沒有言論自由，沒有任何媒體替杜羅夫說話，更沒有人批評法國打壓言論自由。不妨想像一下，倘若此事發生在非西方國家，西方媒體會有甚麼反應？倘若Telegram是美國人擁有，法國敢針對它嗎？正如俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃質問，2018年Telegram被俄羅斯法院封鎖，26個西方非政府組織出來聲援，譴責俄羅斯打壓言論自由，而這次杜羅夫被法國拘捕，這些非政府組織又在哪裏？

杜羅夫出生於俄羅斯，2006年創立社交平台VK，因為不滿平台遭俄羅斯審查內容、要求提交數據並關閉反對派團體的帳號，所以選擇出售VK，再於2013年成立Telegram，然後離開俄羅斯，近年已入籍法國。杜羅夫當年離開俄羅斯的理由是追求言論自由，沒想到結果還是栽在「言論自由」上面，可謂莫大諷刺。

這個故事再次證明一個道理，世界上沒有絕對的言論自由，任何人都不能超越法律底線。西方吹噓的言論自由更有不同標準，因人而異，因事而異，杜羅夫沒有言論自由，維基解密創辦人阿桑奇和「走佬特工」斯諾登同樣沒有言論自由。

倒是俄羅斯不計前嫌，第一時間為杜羅夫出頭，國家杜馬副議長達萬科夫促請外長拉夫羅夫爭取杜羅夫獲釋，俄駐法國大使館也與法國當局交涉要求放人。俄聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫說得對，杜羅夫以為離開祖國就能過得很好，現在他應該意識到，祖國和時代一樣，都是無法選擇的。沒錯，這正是有國才有家的道理，無論是俄羅斯人，還是中國人，真正能夠尊重你、保護你的，只有自己的祖國。有些人以為投奔西方就可以享受各種自由、過有尊嚴的生活，顯然是太天真，在西方人眼中，他們永遠是一群另類。