龍吟虎嘯：拜登有求於華要付出

美國國家安全顧問沙利文應邀訪華3天前夕，美國商務部以涉俄為由，宣布將多家中國實體列入出口管制實體清單。中方對此堅決反對，認為美方的做法是典型的單邊制裁和長臂管轄，破壞國際貿易秩序，中方敦促美方立即停止錯誤做法。

美國這些年一方面製造矛盾、要和中國談判問題，另一方面又隨時推出打壓中國的「新舉措」，在「談判」時向中國施壓，自以為能拋出更多有用的新籌碼，可佔上風。這次沙利文和中國外長王毅會談和以往一樣，台灣問題是重中之重，會談前夕，美國又拿台灣問題做文章。較早前，太平洋島國帛琉總統誣衊北京把觀光當武器，施壓帛琉與台灣斷交。美國國務院就表示，美國鼓勵所有國家擴大與台灣的互動，聲稱台灣是可信賴且理念相近的民主夥伴，聲稱台灣在世界各地的夥伴關係，不論是官方或非官方性質，都為這些國家的公民提供了重大、可持續的利益。

上述可見，在沙利文和王毅會談之前，美國就是這樣「不失時機」地向北京打經濟牌和台灣牌的。對此，北京洞悉其奸，沙利文、王毅會談前夕，中國外交部就指出中方將重點就台灣問題、發展權利以及中國戰略安全等表達嚴重關切，闡明嚴正立場，提出嚴肅要求；中方還將要求美方停止將經貿問題泛政治化和泛安全化。中方的立場和態度，是對白宮的當頭棒喝——不要總在中美高層會談重大問題之前玩一些小動作，以為能在談判桌上撈點甚麼。

拜登上台後，用各種手段打壓、遏制中國已歷3年多，然而毫無成效。拜登任期只剩4個多月，他已不能指望還有甚麼「突破性的進展」，能夠在一些無關宏旨的小問題通過有讓步的協商，得到若干收穫就很不錯了。然而，自喻可與美國最偉大的總統相提並論的拜登，非常要面子，於是傳出沙利文此行是要安排拜登卸任之前與中國元首會面的消息。拜登有所「求」，那就要有所「付出」也。