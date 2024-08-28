與小巴相撞傷及9人 綠Van司機認睇錯燈

昨日中午，一輛載客專線小巴沿荃灣楊屋道行駛，期間年近七旬司機疑「睇錯燈」，致小巴在路口與另一輛載客小巴撼撞。意外中，兩小巴均告損毀，連小童在內共9名乘客受傷，幸俱傷勢輕微。警員一度封鎖現場，其後檢走兩車的車Cam，以便調查意外經過及原因，初步不排除有司機衝燈肇禍。事後有人疑坦承自責，聲稱「睇錯燈……畀鬼迷」。

事發於昨日中午12時許，一輛搭載乘客的專線小巴沿荃灣楊屋道行駛，期間司機懷疑收掣不及，與另一輛由眾安街右轉入楊屋道的專線小巴相撞。前者遭攔腰撼撞後，一度在路面打「白鴿轉」，右邊車身近車尾位置更被撞至凹陷，有車窗在撞擊下粉碎，玻璃碎片散落車廂；後者則車頭損毀，擋風玻璃及其中一個車頭燈爆裂。

消防及救護員接報趕至，經檢查後確認事故造成兩車共7女兩男（7至74歲）乘客受傷，幸他們均傷勢輕微，在場接受初步敷治包紮後，再分別登乘多輛救護車送院治理。事故發生後，警員封鎖現場，涉事小巴車廂內遺留染血紙巾，至於楊屋道（往德士古道方向）近眾安街有部分行車線需要封閉，交通十分繁忙，需由交通警員在場指揮交通。警員其後檢走兩車的車Cam，以便調查意外經過及原因，初步不排除有人衝燈肇禍。

駕駛涉事小巴沿楊屋道直行的姓梁（68歲）司機，表示自己入行逾20年，行駛相關路線亦超過10年，料不到會發生意外。事後有人疑坦言自責道：「睇錯燈……畀鬼迷」。

的士失控剷路掃毀鐵欄 另外，昨日清晨5時許，一輛新界的士沿天水圍天恩路行駛，當駛至天水圍公共交通運輸交匯處對開，的士懷疑失控，剷上行人路掃毀路旁鐵欄後始告停下。意外中，的士車頭毀爛，姓吳（33歲）的士司機慌忙報案求助。救援人員接報趕至，意外中無人受傷，警員一度封鎖現場調查。