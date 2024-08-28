多區掃黃反黑工 拘47人

【本報訊】油尖區執法部門早前經調查和情報分析後，於本周一（26日）聯同相關部門，展開代號「冠軍」及「烽火」的打擊非法入境者和非法勞工及掃黃行動。行動中共拘捕23人，當中包括21名內地女子、一名印尼籍及一名菲律賓籍女子，年齡介乎22歲至55歲，他們分別涉嫌「違反逗留條件」、「逾期居留」、「使用他人身份證」及「未得授權在香港接受僱傭工作」等，所有被捕人士已被扣查，案件將交由相關部門跟進。

包括內地印尼菲籍女子 此外，荃灣區警員聯同相關部門，早前根據線報及經調查後，於本周一展開代號「火狼」暨「嶺馬」的掃黃行動。行動中，人員於川龍街、四陂坊、兆和街、沙咀道、眾安街及河背街一帶，共拘捕20名年齡介乎26至46歲內地女子，涉嫌「違反逗留條件」。所有被捕人已被扣留調查，案件將交由相關部門跟進。

另外，灣仔區執法部門聯同入境事務處特遣隊人員，於本周一展開代號「虎尾」的掃黃行動，突擊搜查多個樓上單位。行動中，人員共拘捕4名內地女子（22至38歲），涉嫌「違反逗留條件」，她們已被扣查，稍後將交由入境處跟進。